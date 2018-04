Vent de més de quinze per hora condiciona la final

Simone Origone se l’emporta gràcies als 192,56 km/h de l’única mànega disputada i avui podria aixecar el desè títol

La primera final de la Copa del Món de quilòmetre llançat es va poder disputar ahir a la pista Riberal del sector de Grau Roig de Grandvalira, però de manera incompleta i amb impediments a causa del fort vent que es va aixecar. El reglament no permet competir quan supera els quinze quilòmetres per hora i així va passar. Per aquest motiu, l’organització va acordar amb el delegat de la Federació Internacional d’Esquí i els capitans dels equips donar validesa a l’única mànega disputada a les nou del matí.

D’aquesta forma, l’italià Simone Origone es va endur el premi en haver