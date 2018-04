Valverde diu que Messi ja va descansar a Sevilla

El Barça rep el Leganés i el ‘Txingurri’ es planteja algunes rotacions

El Futbol Club Barcelona rep avui el Leganés (20.45 hores) en el marc de la 31a jornada de la lliga espanyola i la notícia que envolta aquest xoc és l’estat físic de Lionel Messi. Ernesto Valverde va comentar ahir en un primer moment que “ja va descansar a la primera part del partit contra el Sevilla i tampoc va jugar amb la selecció argentina. És un jugador que ha de mantenir-se en actiu, tot i que ho valorarem després de l’entrenament”.

El Txingurri va donar peu a la incertesa quant a la participació que tindrà l’astre argentí, però sí que va deixar clar que juntament amb l’staff tècnic s’estaven plantejant donar un respir a alguns dels titulars indiscutibles, que porten una càrrega física important. Sergio Busquets no hi serà per precaució, Jordi Alba podria començar a la banqueta, Thomas Vermaelen ser titular a l’eix de la defensa i Ousmane Dembélé prendre galons a la cita. Pel que fa a l’extrem francès va sentenciar que “està participant més perquè va estar lesionat. Ha hagut d’adaptar-se, però esperem molt d’ell”.