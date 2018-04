Mònaco no dona opció a Andorra abans del duel clau

L’equip tricolor s’enfronta avui a San Marino per ser tercer de grup

Si la primera jornada de la Copa Davis a Plovdiv (Bulgària), dimecres, ja va ser dura per a l’equip andorrà, la segona jornada d’ahir encara ho va ser més. Mònaco, la clara aspirant a pujar al grup 2, no va donar opcions a Andorra. Primer, Jean-Baptiste Poux va debutar en aquesta edició de la Davis contra Romain Arneodo, 77è en el rànquing ATP de dobles. El més veterà de l’equip del Principat va lluitar força, especialment al primer set, que es va decidir per 6 a 3, però al segon no va mantenir el ritme i va caure amb més