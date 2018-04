La Triblanc supera els números de l'any passat

La Triblanc la Massana 2018 es disputa diumenge vinent i des de l’organització del triatló es mostren d’enhorabona, arran que el nombre d’inscripcions supera les xifres de l’any passat, tal com van explicar ahir durant la presentació. A hores d’ara hi ha un total de vuitanta-quatre inscrits i esperen arribar al centenar, tot i que avui és el darrer dia per sol·licitar un dorsal des de la pàgina web oficial.

El 2017 prop d’una vuitantena de participants van donar-s’hi cita i en aquesta quarta edició comenten que la Triblanc es consolida. Tant el comú de la Massana com Vallnord-Pal Arinsal donen