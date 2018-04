Ganes inesgotables

Albert Llovera competirà el 2018 al Mundial de ral·licròs 2, del qual de moment té les quatre primeres curses assegurades

Albert Llovera no pot parar quiet. Sempre té projectes i reptes al cap que demostren que el seu esperit de lluita i les seves ganes són inesgotables. Enguany no va poder repetir la presència al Dakar per uns problemes físics a la mà, però això no el va aturar i va canviar el desert pel gel de les Crèdit Andorrà GSeries. Ara, només un mes després de tancar aquest campionat, ja té un altre projecte preparat: el Mundial de ral·licròs 2 (RX2). L’andorrà ja hi va competir fa dos anys i aquest anys l’encetarà amb més ambició que mai.

La intenció