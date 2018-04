El Futbol Club Barcelona supera el conjunt italià sense gaire esforç i té quasi els dos peus a les semifinals

La defensa de la Roma, retratada al Camp Nou El davanter uruguaià Luis Suárez celebrant el quart i definitiu gol de la nit.

Actualitzada 05/04/2018 a les 06:40

El Futbol Club Barcelona té quasi els dos peus a les semifinals de la Lliga de Campions. El Camp Nou va rebre ahir la Roma a l’anada dels quarts de final i certament els aficionats culers no van viure una nit màgica o de bon futbol, però sí d’eficiència màxima de part del conjunt que dirigeix Ernesto Valverde. Amb un pèl de fortuna, val a dir. Els blaugrana van saltar al terreny de joc una mica desubicats i fins i tot desmotivats. Potser tenien en ment l’exhibició que havia quallat el Reial Madrid al Juventus Stadium. El rival italià tampoc acompanyava pel que fa a la motivació. El Barça es va plantar amb un 2 a 0 en un obrir i tancar d’ulls i amb la tercera marxa posada. Abans, però, al minut 7 Luis Suárez va marcar en fora de joc i Ivan Rakitic va enviar una pilota al pal. Al 38 una passada que anava dirigida per un Lionel Messi, que va estar en segon pla, la va voler rebutjar Daniele de Rossi i va perforar la porteria d’Alisson. Al 56, a Kostantinos Manolas, en un intent de refús, l’esfèric li va tocar la cama i l’electrònic va assenyalar un 2 a 0 molt dolorós per a l’equip d’Eusebio di Francesco. Al cap de no-res l’arquer visitant va treure una bona rematada de Suárez i Gerard Piqué, en novament una badada de la defensa, va aprofitar per marcar a plaer. Sergio Busquets va enfilar el vestidor per Paulinho Bezerra i els romans van dominar i arribar amb més contundència per obtenir el premi del gol via Edin Dzeko. Finalment el davanter uruguaià de l’FC Barcelona va desfer qualsevol desig de l’oponent aconseguint el quart. El City va ser humiliat pel Liverpool (3 a 0).