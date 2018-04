Final de l'embolic

La federació fixa l’1 de maig com a data del partit decisiu de la Lliga Catalana entre el MoraBanc i el Barça a Reus

Ha costat, però per fi s’ha trobat una data per a la disputa de la final de la Lliga Catalana ACB. Serà dimarts 1 de maig, Dia del treballador, al pavelló olímpic municipal de Reus (12.30 h) i es podrà veure en directe per televisió a través d’Esport3.

Tradicionalment, aquest títol es decidia durant la pretemporada, durant el mes de setembre, però amb el canvi de format de la present edició pel descens de l’ICL Manresa no hi van haver dues semifinals, sinó una, entre el MoraBanc Andorra i el Divina Seguros Joventut, que es va adjudicar el conjunt tricolor per