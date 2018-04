Els campions de les 2 Copes del Món poden decidir-se avui

La mala previsió meteorològica de demà ha modificat el programa

L’organització de la Copa del Món de quilòmetre llançat, instaurada durant aquesta setmana a Grandvalira, va informar ahir que a causa de la mala previsió meteorològica que s’espera per demà el programa inicial queda modificat per d’aquesta manera donar sentit a l’esdeveniment de talla mundial que reuneix al país fins a 81 participants. Per aquest motiu, el guanyador de la segona prova, en un principi programada per dissabte, es podria decidir avui juntament amb el de la primera. És a dir, a partir de les nou del matí hi haurà les semifinals i a dos quarts d’onze les finals. Mentre