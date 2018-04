El MoraBanc jugarà la final de la Lliga Catalana l'1 de maig

Els andorrans s'enfrontaran al pavelló olímpic de Reus al Barcelona en un partit ajornat al novembre per les competicions de seleccions

Actualitzada 04/04/2018 a les 16:47

Redacció Andorra la Vella

La final de la Lliga Catalana que enfrontarà el MoraBanc amb l'FC Barcelona Lassa es disputarà el dimarts 1 de maig després d'haver quedat ajornada el novembre passat. El partit es jugarà al pavelló olímpic de Reus a les 12.30 hores, segons ha informat la Federació Catalana de Bàsquet.

L'ajornament de la final es va fer a petició de la Federació Espanyola perquè en la data que estava prevista s'estaven celebrant competicions de seleccions. El MoraBanc arriba a la final després d'haver derrotat el 8 de setembre passat al Divina Seguros Joventut per 68-80 a Sant Joan de Vilatorta i els blaugranes hi accedeixen directament com a vigents campions, després d'haver sumat el vintè títol, dels quals els dels darrers vuit anys.