El portuguès li fa un doblet a Buffon i Marcelo anota el tercer per sentenciar

Cristiano deixa mut el Juventus Stadium Moment en què Cristiano remata i marca de xilena.

Actualitzada 04/04/2018 a les 07:14

Redacció Torí

Cristiano Ronaldo no va viatjar a Palma de Gran Canària dissabte passat per estar descansat de cara al partit d’anada dels quarts de final de la Champions, que va disputar ahir el Reial Madrid al camp de la Juve. El descans li va anar de perles al portuguès, ja que va deixar mut el Juventus Stadium. Al minut 3, des de l’interior de la petita, va avançar els blancs en aprofitar una passada teledirigida d’Isco Alarcón. Finalment sí, Zinedine Zidane es va decantar per alinear-lo. Li va sortir bé.

En aquest punt el Madrid va saber jugar les seves cartes i únicament va haver de centrar-se a aturar, o amb segades netes o faltes, les internades de Paulo Dybala. En una d’aquestes caceres, el capità Sergio Ramos va veure una groga que no li permetrà formar part del tràmit de tornada, que serà al Santiago Bernabéu la setmana que ve. Dybala va rebre una col·lecció de faltes, però va ser expulsat per doble groga –coses curioses del futbol–. Ronaldo va coronar-se a la segona meitat marcant de xilena, un tipus de diana que portava anys perseguint. Marcelo va aconseguir el tercer de la nit per tancar una golejada històrica dels de Zidane. D’altra banda, el Sevilla va perdre contra el Bayern (1 a 2).



EL BARÇA RESPON TEBAS PER LA PETICIÓ DEL 155 A LA FINAL DE COPA

El Futbol Club Barcelona va respondre ahir mitjançant el portaveu de l’entitat les declaracions que va realitzar el president de la lliga espa-nyola, Javier Tebas. El costariqueny va expressar en un to burlesc i de riures que l’article 155 s’hauria d’implementar a la pròxima final de la Copa del Rei que protagonitzaran culers i sevillans. “Són declaracions inadmissibles i impròpies [...] des del Barça exigim que el senyor Tebas se centri en la seva feina i deixi de fer valoracions personals”, va comentar Josep Vives. Els culers afronten avui (20.45 h) al Camp Nou l’anada dels quarts de final de la Champions rebent la Roma.