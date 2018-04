'Vlado' Jankovic: “Gaudeixo de la vida al MoraBanc”

L’aler serbi internacional amb Grècia es mostra encantat en el seu primer curs al país i en un futur es veu d’entrenador

L’aler Vlado Jankovic va aterrar al BC MoraBanc Andor­ra l’estiu passat i en una entrevista concedida a l’espai Behind The Bucket del portal digital de bàsquet eurohoops va parlar molt bé del seu nou club i país de residència. “L’organització de l’entitat és realment bona i està en constant creixement. Gaudeixo jugant amb els meus companys i definitivament de la vida”, va comentar el serbi internacional amb la selecció grega.

A més, no va dubtar a obrir-se més quant a opinions d’Andorra: “M’agrada el verd que hi ha, és cert que neva força sovint, però tot és maquíssim.” Mentre que sobre