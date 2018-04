Grup difícil per a Andorra a la Davis amb Xipre, Mònaco i San Marino

Andorra queda enquadrada amb rivals complicats i s’estrena avui al torneig contra els xipriotes

Andorra debutarà avui contra Xipre al grup A del grup 3 de la Zona Europea de la Copa Davis després del sorteig celebrat ahir a Bulgària i que no va ser gens benèvol per als interessos tricolors. A més dels xipriotes, l’equip andorrà també es veurà les cares amb Mònaco i San Marino, mentre que al grup B hi seran Bulgària, Macedònia, Islàndia i Albània. Abans de marxar cap a terres búlgares i conèixer els rivals, els integrants de l’equip andorrà reconeixien que l’objectiu era aconseguir l’ascens al grup 2 de la zona europea (per fer-ho cal ser primer de