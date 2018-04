El Juve-Madrid, marcat pel 'cas Isco'

Zinedine Zidane respon el malagueny explicant el seu concepte d’entrenar

A la imatge l'entrenador del Reial Madrid, Zinedine Zidane, i el migcampista Isco Alarcón.

El Reial Madrid torna avui (20.45 hores) a la que es pot anomenar la seva competició preferida i per excel·lència, és a dir, la Lliga de Campions. El conjunt blanc disputarà l’anada dels quarts de final al Juventus Stadium i mirarà de noquejar l’equip bianconero, tal com va fer a la final de la Champions de la temporada passada a Cardiff, per mirar d’encarrilar l’eliminatòria per a la tornada. L’expedició encapçalada per l’entrenador Zinedine Zidane va aterrar ahir a Torí sota una gran expectació al damunt del davanter Cristiano Ronaldo i Zizou.

El tècnic gal va vestir la samar­reta de la Juve fins a cinc campanyes i com no podia ser d’una altra manera va aixecar tot tipus de passions. Qui no té amb ell una excel·lent relació professional és Isco Alarcón. El migcampista madridista li va enviar una indirecta ben directa després d’exhibir-se amb la selecció espanyola i el francès va respondre a la roda de premsa prèvia al xoc tot dient que “hi ha moments en els quals alguns juguen més, potser amb el combinat nacional Isco sigui diferent perquè té vuit partits i aquí fins a seixanta, juguem cada tres dies. És el meu concepte d’entrenar”.

En qualsevol cas, haurà de decidir si alinea el malagueny o es decanta per Gareth Bale i allarga el cas Isco. També podria donar entrada als joves Lucas Vázquez o Marco Asensio. Pel que fa al rival va destacar que “és una plantilla completa i haurem d’estar atents a totes les línies del camp”. El Sevilla rebrà a la mateixa hora el Bayern de Munic.