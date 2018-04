Espectacle a Arcalís amb la disputa de la JAM Extreme

El port del Rat, a Ordino Arcalís, va acollir ahir la JAM Extreme 3* by Tyrolia, competició de tres estrelles del circuit qualifier del Freeride World Tour. La prova s’havia de celebrar en primer lloc dissabte, però va quedar ajornada fins ahir per les condicions meteorològiques.

Ahir, els 122 riders de 18 països van gaudir d’unes condicions immillorables que van ajudar a fer que es veiessin unes línies de bon nivell sobre la neu. També va acompanyar l’ambient, ja que nombrosos aficionats van desplaçar-se fins al port del Rat per gaudir de l’espectacle de l’esquí forapista.

En l’aspecte purament esportiu, el noruec