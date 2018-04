El VPC cau a Montech i tanca el curs

El conjunt tricolor es veu superat en una segona part marcada pel baix to físic

Frank Robert Andorra la Vella

El VPC Andorra va caure ahir a Montech enfront el Coquelicots Montechois Rugby per 28 a 14 en la primera ronda de les fases d’ascens a la divisió d’honor. Aquesta derrota va provocar que el conjunt que dirigeixen els entrenadors Jonathan Garcia i David Kirikàixvili abaixi el teló quant a la present temporada i ja pensi en la propera. El fet de no poder tenir el factor camp amb motiu de la disposició de la classificació final, un cop acabada la fase regular, va passar força factura als tricolors, que, a més, aquest curs no s’han mostrat gaire sòlids lluny de l’Estadi Nacional. El Montechois s’està convertint en una espècie de malson per als del Principat, arran que la campanya anterior també va privar-los de superar aquest tram i allargar el somni.

En qualsevol cas, en relació pròpiament amb l’enfrontament “ens han passat molta factura les lesions i les darreres setmanes d’activitat frenètica amb els isards”, va comentar Garcia, que hi va afegir que “a la segona meitat hem patit una davallada física important que el rival ha sabut aprofitar i encara més tenint en compte que es caracteritza per ser un equip bastant físic”. A partir d’ara es presentaran una sèrie de converses i dies intensos de despatxos per decidir si el VPC Andorra segueix competint a França o a Espanya. De moment el que és clar és que els tècnics volen continuar amb el mateix projecte, així que volen que “el club doni continuïtat a aquest grup”, va sentenciar.