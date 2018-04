Cardona i Pinsach guanyen la Travessa de la Serrera

Actualitzada 02/04/2018 a les 07:08

Redacció Andorra la Vella

Oriol Cardona i Marc Pinsach van adjudicar-se ahir la 40a edició de la Travessa Ransol-la Serrera d’esquí de muntanya amb un temps de 2 h 34’31”. La jove parella catalana era la clara favorita i ho va demostrar amb la primera plaça a la cursa masculina. El podi el van completar Xavier Areny i Gerber Martín en segona posició, i Jordi Alís i Will Juillaguet, que van tancar els llocs d’honor.

En categoria femenina, Maria Fargues i Lorena Ledesma van repetir el triomf de dissabte a l’Ecoa Skimo Race, i van completar la cursa amb un temps de 2 h 48’50”, amb més de 37 minuts de marge respecte a Vanessa Fenés i Laura Larregola. A la prova per parelles mixtes, també es va repetir la victòria de dissabte, i Xavi Capdevila i Sophie Dussautoir van pujar a l’esglaó més alt del podi amb un crono de 2 h 29’25”. La segona plaça d’aquesta categoria va ser per a Jaques i Laura Soulié, mentre que la tercera va ser per a Esteve Moreno i Carme Sinfreu.

A la general de la Travessa de les dues valls, que s’estrenava enguany i que agrupa l’Ecoa Skimo Race i la Travessa Ransol-la Ser­rera, els triomfs finals van ser per a Jordi Alís i Will Juillaguet, Maria Fargues i Lorena Ledesma, i Xavi Capdevila i Sophie Dussautoir.