Jordi Alís i Will Jullaguet guanyen una Ecoa Skimo Race modificada

El mal temps obliga a canviar el recorregut de la cursa

Jordi Alís i Will Jullaguet van adjudicar-se una Ecoa Skimo Race que va estar marcada pel mal temps. A causa del fort vent, l’organització va haver de canviar el recorregut de la prova i no es va pujar el pic de l’Hortell. A la cursa d’ahir Alís i Jullaguet van imposar-se amb més de tres minuts de marge respecte als seus perseguidors, Marc Font i Euan Prieto, i van tenir gairebé sis minuts de marge de diferència amb l’últim esglaó del podi, que va ser per al corredor de la FAM Fer­ran Teixidó i per a Marc Vila.

El marge encara