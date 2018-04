El Sideco FC Encamp jugarà la final de la Lliga Viatges Pantours

Actualitzada 01/04/2018 a les 07:23

El Sideco FC Encamp disputarà la final de la Lliga Viatges Pantours després d’imposar-se per 7 a 0 al Construmosa DDS Madriu en el partit cor­responent a la tornada de les semifinals. Els vigents campions ja havien guanyat a l’anada per un ajustat 4 a 5 i a la tornada van sentenciar per la via ràpida, ja que al descans ja superaven el Madriu per un contundent 4 a 0. Saviola i Peña, en dues ocasions, i Barbosa, San Segundo i Martínez van ser els autors de les dianes dels de Luis Cruz, que buscaran revalidar el títol de campions aconseguit l’any passat contra el SAE Sant Julià.

A les eliminatòries per la permanència, l’Immobiliària CISA FS la Massana va salvar-se mentre que l’Inter Escaldes seguirà lluitant per no baixar. A més, Lusitans i CFS Pas de la Casa jugaran un desempat.