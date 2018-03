Barça i Sevilla s’enfronten entre ells abans d’encetar els quarts de final

Retorn a la lliga abans de la Champions Un instant del duel de la temporada passada entre el Sevilla i el Barça al Sánchez Pizjuán.

Actualitzada 31/03/2018 a les 07:10

Redacció Andorra la Vella

La darrera aturada de seleccions abans del Mundial de Rússia d’aquest estiu ja ha quedat enrere i d’aquí fins a la cita de combinats nacionals tota l’atenció la centraran les competicions de clubs, principalment la Champions i els quarts de final, que arrenquen dimarts vinent. Abans, però, tots hauran de fer els deures avui a les lligues domèstiques, entre ells, l’FC Barcelona, el Sevilla i el Reial Madrid. Els d’Ernesto Valverde visiten aquest vespre (20.45 hores) el sempre complicat Sánchez Pijuán, on trobaran un conjunt andalús que enguany està sent més irregular que mai a la lliga, en la qual ocupa la sisena posició de la classificació i s’està jugant ser la temporada vinent a Europa, on precisament aquest curs està despuntant. El Sevilla tindrà una setmana intensa, ja que dimarts rebran al mateix escenari del partit d’avui el Bayern de Munich.

Per la seva part, els blaugrana tindran un dia més de descans abans d’encetar els quarts de final a casa contra la Roma, dimecres. La lliga espanyola, però, ve abans i el Barça ha de seguir la regularitat que ha anat tenint fins ara per tancar al més aviat possible el títol que té a tocar. Actualment compta amb 11 punts de marge sobre l’Atlètic de Madrid, que juga demà al Wanda Metropolitano contra un Deportivo de la Corunya en les posicions de descens.

Abans (18.30 h) del duel entre el Sevilla i el Barça, el Reial Madrid també haurà de seguir el seu camí a la lliga espanyola, en la qual sembla que l’objectiu més proper ara és el d’acabar segon. Té el líder a 15 punts i l’Atlètic a només quatre. Els de Zinedine Zidane visiten un Las Palmas que també està en situació d’emergència a l’avantpenúltima taula. Tot plegat serà abans que els blancs visitin, dimarts, el camp de la Juventus, en el que serà una revenja de la final de la Champions de l’any passat.