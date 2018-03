Amb la confiança intacta

El MoraBanc rep el Saragossa al Poliesportiu, on espera recuperar el triomf i fer de la desfeta a Gran Canària un petit entrebanc

El MoraBanc ve tot just de perdre al camp de l’Herbalife Gran Canària, però la sensació que ha quedat després d’aquell duel no és de cap manera de desconfiança. Es va caure de peu i això permet afrontar el partit d’avui (21 hores) contra el Tecnyconta Saragossa amb gairebé la mateixa confiança que hi havia abans del duel a terres canàries. Els tricolors tenen encara molt present la històrica ratxa de set victòries consecutives i a més s’enfronten a un dels rivals de la part baixa de la classificació, el Tecnyconta Saragossa, que és 14è a la taula. A més