El tècnic assegura que el futbolista argentí no té res greu i es mostra tranquil

Valverde tranquil·litza sobre Messi Ernesto Valverde durant la presentació ahir d'un llibre solidari. FC BARCELONA

Actualitzada 29/03/2018 a les 07:16

Redacció Barcelona

L’absència de Messi per unes molèsties al partit que Argentina va jugar dimarts contra Espanya va fer saltar les alarmes a Barcelona, ja que el conjunt blaugrana ha d’afrontar ara el tram decisiu de la temporada, amb les últimes jornades de lliga, i la fase final de la Lliga de Campions, però l’entrenador de l’FC Barcelona va rebaixar ahir el grau de preocupació sobre l’estat físic del futbolista argentí i va assegurar que “Messi va acabar bé l’últim partit contra l’Athletic. És cert que tenia unes petites molèsties, però no és res seriós. Estic tranquil”.

Els futbolistes del Barça encara no han tornat als entrenaments amb el club després de l’aturada pels compromisos de seleccions, i el Txingurri va manifestar ahir que “avui tornen als entrenaments i els serveis mèdics veuran com estan tots”. Messi no és l’únic futbolista dels catalans amb problemes abans del partit contra el Sevilla de dissabte, ja que Ter Stegen tampoc va jugar l’últim amistós d’Alemanya per molèsties al genoll, i també s’està pendent de l’estat físic de Gerard Piqué. Qui no serà segur al duel contra el conjunt andalús és el francès Lucas Digne, que va tornar lesionat de la selecció, i ahir es va confirmar que pateix una lesió al recte anterior de la cuixa esquerra i que el temps aproximat de baixa serà al voltant de tres setmanes.

Ernesto Valverde també va parlar sobre el tram final de temporada durant la presentació d’un llibre solidari ahir a Barcelona, i va declarar que “ens jugarem totes les competicions aquest mes i estem a l’expectativa de veure com tornen els jugadors de les seves seleccions”, i va afegir que “els tres punts davant el Sevilla poden ser bastant decisius”.