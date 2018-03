Stevic, motivat amb el duel contra el Tecnyconta Saragossa

Admet que la derrota de la primera volta pot ser un al·licient més de cara al partit contra els aragonesos

El MoraBanc Andorra va perdre diumenge passat a Gran Canària un partit més de dos mesos després de l’última derrota, el 14 de gener a la pista del Movistar Estudiantes, però per un dels capitans de l’equip, Oliver Stevic, aquesta derrota no ha de canviar res: “totes les ratxes acaben algun dia i segur que hauríem pogut jugar millor, però per a nosaltres no canvia res i seguirem jugant com les setmanes anteriors”. El pivot va admetre que en alguns moments de diumenge “estàvem una mica fora de concentració, perquè no estàvem en bonus i no vam fer falta per