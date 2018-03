Els campions europeus del 2016, al Qualifier d'Escaldes

Actualitzada 29/03/2018 a les 07:18

Redacció Andorra la Vella

La FIBA (Federació Internacional de Bàsquet) va anunciar ahir els equips que participaran al Qualifier d’Escaldes-Engordany que se celebrarà el 23 i 24 de juny a la plaça Coprínceps. El del Principat serà un dels tres Preeuropeus, els altres dos són a França i Romania, que serviran per adjudicar les places per a la fase final de l’Europeu, que serà a Bucarest.

Entre els equips que visitaran Andorra al juny destaquen els dos campions continentals del 2016, Eslovènia en categoria masculina, i Hongria en la femenina. En total, al torneig que es farà al Principat hi haurà 17 equips de 14 països diferents (vuit de masculins i nou de femenins), en lloc dels 21 que va haver-hi el 2017, ja que per a l’edició d’enguany hi haurà tres Qualifiers i no pas dos com passava fins ara.

En categoria masculina, a més d’Eslovènia i Andorra com a amfitriona, competiran Ucraïna, Holanda, la República Txeca, Hongria, Suïssa i Grècia, que es jugaran tres places per a la fase final de l’Europeu. Pel que fa al torneig femení, a més d’Hongria i Andorra, també hi haurà Itàlia, Espanya, Estònia, Sèrbia, Azerbaidjan i Grècia. En el cas del torneig de dones, quatre seleccions es classificaran per a l’Europeu que es farà a Bucarest.

El d’enguany serà el tercer Qualifier que la Federació Andor­rana de Bàsquet, juntament amb el comú d’Escaldes-Engordany, acullen al país, i és l’últim de l’actual contracte que tenen signat amb la FIBA, tot i que el president de la FAB, Manel Fernàndez, i el conseller d’Esports d’Escaldes-Engordany, Jordi Vilanova, van anunciar en una conferència fa uns mesos la intenció de presentar una nova candidatura per al període 2019-2021.