La UEFA autoritza un quart canvi durant les pròrrogues

Serà a la Champions, Europa League i Supercopa del proper curs

Actualitzada 28/03/2018 a les 06:44

Redacció Nyon

La UEFA va confirmar ahir algun dels canvis que tindran les seves competicions a partir de la pròxima temporada, amb la inclusió d’un quart canvi a la pròrroga durant les eliminatòries de la Lliga de Campions, l’Europa League i la Supercopa europea com a mesura més destacada.

L’altre gran canvi que va confirmar ahir l’ens europeu afecta els horaris, ja que desapareix les 20.45 com a hora clàssica de la Champions. A partir de la propera temporada, els vuitens, quarts, semifinal i final es jugaran a les 21 hores. També seran a les nou de la nit els duels de la fase de grups, excepte quatre partits per jornada (dos dimarts i dos dimecres) que seran a les 18.55 h. Les finals de l’Europa League i la Supercopa també seran a les 21 hores.

Entre la resta de modificacions dels reglaments de les competicions europees, els entrenadors podran fer convocatòries de 23 homes per a les finals de Champions, Europa League i Supercopa i tenir així 12 suplents (en lloc dels 7 actuals), i els equips podran inscriure tres nou jugadors als tornejos continentals al mercat d’hivern, encara que ja haguessin jugat el mateix torneig amb el seu club anterior.