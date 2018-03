La segona Jorma Urban Trail espera arribar als 300 corredors

Escaldes-Engordany acollirà el proper 27 de maig la segona edició de la Jorma Urban Trail, prova que serà la primera cita de la Copa d’Andorra de Curses de Muntanya. Tal com va passar l’any passat, enguany hi haurà tres distàncies possibles, de 5, 10 i 21 quilòmetres, i les previsions de l’organització són arribar als 300 participants (l’any passat va haver-n’hi 262). Un dels participants serà el corredor de trail i ultratrail català, Pau Capella, que va assegurar que “és un bon circuit per fer una bona marca”.

Entre les novetats per enguany, el club escaldenc No Limits organitzarà entrenaments gratuïts