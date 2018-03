La Creu Roja Andorrana i el MoraBanc Andorra organitzen una col·lecta de sang dissabte

La Creu Roja Andorrana i el MoraBanc Andorra van signar ahir un conveni de col·laboració que dissabte tindrà la primera de les accions amb una col·lecta de sang a l’exterior del Poliesportiu d’Andorra abans del duel contra el Tecnyconta Saragossa.

Les dues entitats, amb la col·laboració del Banc de Teixits i sang de Catalunya, i el suport del SAAS, el comú d’Andorra la Vella i Govern, instal·laran un bus equipat per tal de fer les extraccions, i tots els donants que hi vagin, rebran dues entrades de manera gratuïta per al partit entre tricolors i aragonsesos. L’horari per fer les donacions