Adeu a un històric

Mor als 75 anys Manolo Buján, l’entrenador amb què l’FC Andorra va guanyar la Copa Catalunya el curs 1993-1994, l’únic títol a les vitrines del club tricolor. Els qui el coneixien destaquen que era una persona molt propera i donava molta importància a l’aspecte humà.

Manolo Buján, un històric del futbol català i espanyol, va morir dilluns als 75 anys d’edat. Ahir els seus familiars i amics li van donar un últim adeu en l’enterrament que va tenir lloc a Lleida, on va deixar més petjada d’entre tots els clubs en què va passar, que van ser uns quants, i en tots ells sempre es va fer estimar. Va néixer a localitat gallega de Monforte de Lemos i va tenir una llarga trajectòria com a jugador, militant a equips com el Reial Madrid o el CD Amparo, però va passar gran part de la seva