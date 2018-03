Passió al país per l'albiceleste

55 argentins residents a Andorra han viatjat a Madrid per viure avui el duel entre España i Argentina, el qual esperen que sigui tota una festa.

És més que evident que la comunitat argentina està molt present a Andorra. Tots ells es fan sentir molt allà on van i són uns apassionats dels esports. A més, sempre que poden ho demostren, també els d’Andorra. Aprofitant que la selecció argentina s’enfronta avui (21.30 h) a l’espanyola en un lloc relativament a prop com és Madrid, la Peña Pasión Xeneize d’Andor­ra ha organitzat un viatge per animar els seus.

Ahir al vespre, unes 55 persones van agafar un autobús per anar a la capital espanyola on tenen una sèrie d’activitats programades durant el dia d’avui. La més destacada és