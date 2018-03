Xavi Cardelús pateix una caiguda que no li permet ser més que onzè

Xavi Cardelús va finalitzar ahir la prova inaugural de la nova temporada del Moto2 European Championship en onzena posició, amb un total d’onze punts. El pilot del Team Stylobike havia aconseguit dissabte el seu millor resultat amb una segona plaça de cara a la graella de sortida, no obstant això, una caiguda per culpa de l’aigua que hi havia sobre el circuit d’Estoril no li va permetre sumar punts a la primera de les dues curses que normalment es disputen. D’altra banda, a la segona es va col·locar en posicions capdavanteres amb altres corredors i amb la intenció de pujar