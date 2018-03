El resident Simon Yates s’embutxaca la darrera etapa de la ronda catalana

Valverde guanya la seva tercera Volta El podi final de la 98a edició de la Volta a Catalunya amb Alejandro Valverde al centre.

Actualitzada 26/03/2018 a les 07:20

Redacció Barcelona

El ciclista del Movistar Team Alejandro Valverde es va embutxacar ahir la tercera Volta a Catalunya de la seva carrera amb un crono de 28 h 25’07” i un total de 915 punts segons les puntuacions de l’organització de la 98a edició de la Volta. La segona posició va ser per al seu company d’equip Nairo Quintana (a 29”) i el podi el va tancar el francès del conjunt AG2R La Mondiale, Pier­re Latour, a 47”.

Pel que fa a la darrera etapa, d’una competició que enguany ha estat força accidentada quant a canvis en el recorregut degut a la meteorologia, se la va adjudicar l’esportista amb residència al Principat Simon Yates. El del Mitchelton-Scott va imposar-se a la setena jornada amb un temps de 3 h 28’04” que li va permetre arribar a Montjuïc amb un gran sabor de boca. En relació a la taula general va finalitzar quart, mentre que el també resident del Movistar Marc Soler va acabar cinquè, a poc més d’un minut de Valverde. El protagonista per excel·lència d’aquesta ronda catalana va comentar al seu compte personal de Twitter que “gràcies als que m’acompa-nyen en aquesta foto i a molts d’altres que no pugen al podi pel seu treball, però que m’han ajudat a conquerir la tercera Volta”.

A més, l’espanyol va tenir un detall amb qui ha estat al llarg del certamen el seu màxim perseguidor, el colombià del Team Sky Egan Bernal, que va caure i va donar-li ànims: “espero que tot quedi en el menys possible”.