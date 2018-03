Encamp es queda sense les fases d'ascens a Superlliga 2

La Federació espanyola tria com a seu la candidatura de Pinto

La parròquia d’Encamp no acollirà les fases d’ascens a la categoria Superlliga 2 que disputarà pròximament el Club Vòlei Encamp de primera espanyola. La Federació Espanyola de Vòlei ho va decidir ahir, ja que es va decantar per la candidatura de Pinto (Comunitat Autònoma de Madrid). Una decisió motivada perquè l’organisme va considerar aquesta població madrile-nya, que també compta amb un conjunt que estarà a les fases, com la zona geogràfica més centrada de totes.

“És una autèntica llàstima, ja que teníem molt guanyat amb el comú i diversos patrocinadors”, va comentar al respecte el president i jugador de l’entitat encampadana,