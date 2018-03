Moussa Diagne, ambiciós, es fixa acabar la lliga “segon o tercer”

El senegalès diu que les opcions passen per guanyar el complicat matx a Gran Canària

Les set victòries consecutives que porta actualment el MoraBanc Andorra han situat els de Joan Peñar­­roya en la setena plaça de la classificació de la Lliga Endesa. D’acabar la temporada així, suposaria el millor resultat per als tricolors des del retorn a l’ACB, així com tornar a fer història un curs més. No obstant això, l’equip és ambiciós i no es conforma de formar part de les posicions de play-off. Volen mirar més amunt del setè o vuitè lloc i des de fa unes dies que ja expressen aquesta voluntat. Moussa Diagne va parlar ahir en roda de premsa i