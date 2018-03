La segona sessió de lliures de la temporada per a Cardelús, passada per aigua

Xavi Cardelús va disputar ahir al Circuit d’Estoril la segona sessió d’entrenaments lliures del primer gran premi de la temporada del Campionat d’Europa de Moto2. La jornada, però, va estar marcada per la pluja, fet que va privar el pilot andorrà i la resta de competidors rodar amb normalitat i fer les proves pertinents per posar la moto a punt per a les dues curses que s’han de celebrar demà. “La meteorologia ens ha fet la guitza. Des de primera hora plovia i hi havia força boira”, explicava Cardelús.

En la jornada de dijous, l’andor­rà va marcar un registre d’1’45’’3 en