Jarlinson Pantano s'endú la 5a etapa i Valverde lidera

El colombià s’emporta el premi gràcies a una escapada assenyada

Actualitzada 24/03/2018 a les 07:53

Redacció Vielha

La Volta ciclista a Catalunya continua desafiant les altes temperatures i trams nevats amb una cinquena etapa de quasi 213 quilòmetres, disputada ahir entre Llívia i Viella, que es va emportar el colombià de 29 anys Jarlinson Pantano en 5 hores 29’53”. Com a curiositat feia 25 anys que aquest esdeveniment no acabava a la capital de la Vall d’Aran. El ciclista de l’equip Trek-Segafredo va ser el que millor va saber gestionar la jornada més llarga de la ronda catalana i va obtenir el premi final realitzant una escapada amb seny amb la resta d’esportistes capdavanters.

En la línia de meta va superar el noruec Vergard Stake Laengen (UAE Emirates) i el podi el va tancar l’eslovè Matej Mohoric del Bahrain-Merida. Queden un parell d’etapes per donar per acabada la 98a edició de la Volta i el corredor del Movistar Team, Alejandro Valverde, segueix liderant la classificació general amb un crono de 22 hores 22’05”. A 16 segons justos d’aquest està Egan Arley Bernal del Team Sky i a 26 el també del Movistar Nairo Quintana. L’etapa d’avui enllaçarà amb un total de 194,2 quilòmetres Viella i Torrefarrera.