Piqué posa a lloc els seus crítics

Actualitzada 23/03/2018 a les 06:37

Redacció Nova York

El futbolista Gerard Piqué sempre s’ha caracteritzat per no mossegar-se la llengua amb cap tema, fet que en nombroses ocasions l’ha posat en boca de tot­hom i ha rebut males paraules cap a la seva persona, sobretot arran del conflicte entre Catalunya i Espanya. Ahir, el portal d’Internet amb seu a Nova York, The Players Tribune, va publicar una carta redactada pel defensa central en la qual es va sincerar. “El moment més feliç de la meva vida va ser guanyar el Mundial amb Espanya”, va comentar amb la intenció de mirar de tancar la carpeta dels xiulets per part de la majoria d’aficionats de la Roja.

En un vessant més polític va explicar, aprofundint en relació amb la situació que dia rere dia viu, que “em sento realment orgullós de vestir l’escut cada quatre anys a la Copa del Món. Potser que això us sorprengui. Si mireu la televisió a Madrid, us explicaran una història molt diferent sobre mi. Diuen que soc un traïdor i que vull dividir el país perquè faig costat públicament al dret del poble català a votar en el referèndum sobre la independència”.

Deixant de banda aquest aspecte, el jugador del Futbol Club Barcelona va parlar de diverses curiositats en l’àmbit actual més futbolístic pel que fa a l’etern rival. “A principis d’aquesta temporada, quan ja teníem 8 o 9 punts més a la lliga que el Reial Madrid, vaig crear un grup de WhatsApp especial amb alguns companys de la selecció espa-nyola que juguen al Madrid i al Barça”, va detallar Piqué.