En el darrer any natural la selecció és el segon combinat que ha escalat més llocs en el rànquing mundial FIFA

La selecció andorrana de futbol està d’enhorabona, no només per haver aconseguit, dimecres passat, batre Liechtenstein en un amistós (0 a 1), sumant d’aquesta manera la sisena victòria en 22 anys d’història i la tercera en poc més d’un any. Sinó perquè és el segon combinat nacional que més posicions ha escalat en el rànquing mundial de la FIFA en el darrer any natural (del març del 2017 al del 2018). Els homes del seleccionador Koldo Álvarez de Eulate han guanyat fins a 70 places, passant de la 200 a la 130, i únicament tenen per davant Macedònia, que és