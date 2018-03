De Gendt guanya l'etapa i és el nou líder de la Volta

Valverde és segon i el resident Simon Yates se situa en quart lloc

Actualitzada 22/03/2018 a les 06:44

Redacció Camprodon

El belga Thomas de Gendt va ser el gran protagonista de la tercera etapa de la Volta a Catalunya celebrada ahir entre Sant Cugat del Vallès i Camprodon, on va aconseguir la victòria parcial, i situar-se al capdavant de la classificació general de la cursa. El corredor del Lotto-Soudal va culminar 116 quilòmetres d’escapada amb un atac abans de l’últim port que li va servir per obtenir un marge impossible de retallar. 20 segons per darrere va arribar el gran grup, amb el resident Simon Yates al capdavant, que va aprofitar la bonificació per pujar fins a la quarta plaça de la general a 29 segons del lideratge. Alejandro Valverde cau a la segona plaça i és a 23 segons de De Gendt.

La creu de la jornada va ser per a un altre dels corredors amb residència, Adam Yates, que va patir una caiguda al tram final de la prova i va haver d’abandonar. També s’hi va veure implicat un altre dels residents, Dani Navar­ro, però va poder acabar l’etapa sense problemes.

Avui se celebra la quarta etapa, de 170,8 quilòmetres, entre Llanars i la Molina, on hi haurà dos ports. El port del Jou, de primera categoria, i el coll de la Creueta, de categoria especial.