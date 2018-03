La cursa del Dia de l'Esport es redueix a un recorregut de 2 quilòmetres

La remodelació de Meritxell i Carlemany limita el circuit i converteix la cita en una convocatòria més familiar que competitiva

El 9a cursa popular del Dia de l'Esport se celebrarà el diumenge 13 de maig amb un marcat caràcter familiar ja que les obres de reforma de les avingudes Meritxell i Carlemany obliguen a reduir el recorregut a 2 quilòmetres. No hi haurà el circuit de 5 quilòmetres que s'havia fet en les edicions anteriors i per això no tindrà el component competitiu d'altres anys. Una circumstància que farà que la participació sigui inferior segons ha apuntat el secretari d'Estat d'Esports, Jordi Beal, en la presentació de la cursa que patrocina Illa Carlemany. Beal ha assenyalat que l'objectiu és superar les 2.000 inscripcions, davant de les 3.500 que es van registrar l'any passat.

El recorregut serà integrament pels carrers d'Escaldes, amb sortida a l'avinguda Consell de la Terra i arribada al carrer dels Veedors del Prat del Roure. Les inscripcions estan obertes ja i part de la recaptació obtinguda amb la venda de samarretes a un preu de 5 euros es destinarà al Banc d'Aliments i el Govern aportarà dos euros per cada participant, com cada any. També hi haurà recaptació solidària amb la col·laboració amb l'Associació Andorrana Contra el Càncer i la Fundació Joan Petit de nens amb càncer, amb la venda d'una cullera d'aquesta fundació.