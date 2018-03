Guinea Equatorial es fa enrere i no jugarà contra la selecció

El conjunt africà no es desplaçarà finalment a Andalusia i el combinat nacional només s’enfrontarà a Liechtenstein

La concentració de la selecció de futbol a Estepona (Andalusia) tindrà finalment només un partit preparatori (demà a les 18.30 hores contra Liechtenstein) i no dos com estava previst. Finalment el combinat de Guinea Equatorial va decidir fer-se enrere, tot i que el partit estava aparaulat, i no desplaçar-se al sud d’Espanya on havia de jugar contra Andorra dilluns vinent.

Tot i que al final aquest duel no es disputi, el combinat tricolor farà igualment l’estada de preparació d’una setmana a terres andaluses de cara a la Lliga de les Nacions que comença el setembre vinent, però això sí, la cancel·lació