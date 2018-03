Tots rutllen

L’excel·lent moment del MoraBanc té part del seu secret en l’aportació de tota la plantilla que dirigeix Peñarroya

Després de superar l’UCAM Múrcia el matí de diumenge passat gràcies a un darrer quart immaculat, el base del Bàsquet Club MoraBanc Andorra Jaime Fernández va publicar un post al seu compte personal d’Instagram tot dient: “Equip més afició més confiança és igual a 14. Que no pari la ratxa.” Toca anar per parts. Beneïda confiança, tan necessària en qualsevol aspecte de la vida per complir somnis i indispensable en l’esport d’elit per triomfar. El 14 no és un homenatge al veterà capità Oliver Stevic, tot i que se’l mereixeria i podria ser-ho perfectament, sinó el nombre de triomfs que