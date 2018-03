El Vall Banc acaba líder i el Lusitans manté el quart lloc

La UE Engordany va empatar amb la UE Santa Coloma i va perdre la primera plaça a l’última jornada de la lliga regular

La Lliga Multisegur Assegurances va posar ahir el punt final a la fase regular amb un canvi de líder i sense sorpreses respecte a la quarta posició, l’única de les que donen accés al play-off pel títol que faltava per confirmar i que va mantenir el Lusitans. Els vermelhos en tenien prou d’obtenir un empat per seguir aspirant a anar a Europa la temporada que ve i van imposar-se amb solvència a la Penya Encarnada (únic equip que no ha guanyat cap partit en tota la temporada) per un contundent 6 a 1 amb el doblet de Sakho i les