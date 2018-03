El MoraBanc Andorra allarga la històrica ratxa fins a les set victòries amb un excel·lent últim període contra l’UCAM Múrcia

La història no s’atura, i el MoraBanc Andorra va seguir escrivint ahir una nova pàgina amb la setena victòria consecutiva a la Lliga Endesa, amb una exhibició contra l’ÚCAM Múrcia que deixa els de Joan Peñarroya una setmana més en els llocs d’honor de la competició mirant cada cop més amunt. Els murcians arribaven al Poliesportiu amb la moral alta després de remuntar a la competició europea i amb el paper d’equip perillós, i ho van demostrar, però amb el partit d’ahir els andorrans deixen els murcians, un dels rivals directes per entrar al play-off, tres victòries per darrere, que