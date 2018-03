Joan Vinyes abandona el Ral·li do Cocido per problemes a l'embragatge

Actualitzada 18/03/2018 a les 07:19

Joan Vinyes no va tenir l’estrena esperada al CERA 2018 (Campionat d’Espanya de ral·lis d’asfalt) i va haver d’abandonar el Ral·li do Cocido pels problemes que va tenir amb l’embragatge del Suzuki Swift R+.

L’andorrà va començar la primera secció pels carrers de Lalín (Galícia) de manera conservadora perdent unes dècimes respecte als rivals directes, però a la segona jornada va fer-se amb el lideratge de la categoria N5 (a més de la quarta plaça a la classificació general) fins que la mecànica del seu cotxe va dir prou i es va haver de retirar. Després de la cursa, Vinyes va assegurar que “ha estat tot molt inesperat. Ens hem quedat en punt mort i no hi ha hagut manera d’engranar cap velocitat”, i va afegir que “tot i que les especials estaven molt delicades teníem un ritme excel·lent”.

La següent prova del CERA serà del 12 al14 d’abril, amb el Ral·li Sierra Morena.