Després de ser 13a a la primera mànega de l’eslàlom, Mireia Gutiérrez queda a fora a la segona i no pot puntuar a casa

L’esquiadora de referència de l’equip femení d’Andorra, Mireia Gutiérrez, era una de les grans esperances ahir per obtenir un gran resultat tricolor a les finals de la Copa d’Europa que s’han desenvolupat durant tota la setmana a Grandvalira. Disputava un eslàlom complicat a la pista de l’Avet i les expectatives, tant personals com de la federació, eren altes per aspirar, fins i tot, al podi. A la primera baixada Gutiérrez no va acabar de tenir les sensacions esperades, però va marcar el tretzè millor registre empatant amb l’austríaca Bernadette Lorenz i quedant a 1’’80 de la més ràpida, la francesa