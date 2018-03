Els 'isards' deixen escapar un triomf vital (20-17)

Un assaig bosnià al final els complica la permanència a la conferència 1 sud

El partit entre Bòsnia i Hercegovina i Andorra d’ahir a la localitat de Zenica era vital per a la permanència a la conferència 1 sud. El guanyador ho tindria tot de cara per continuar un any més en aquesta categoria mentre que el perdedor s’ho complicaria de manera dràstica. Sabent això, els isards van sortir per a totes al duel i es van fer amb el control del joc. Al minut 26 es van avançar amb un cop de càstig de Julien Langeard i al 33 van fer el 0 a 10 amb un assaig de Dani Raya, transformat per