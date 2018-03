El Barça vol apropar-se més al títol

Rep l’Athletic Club a les 16.15 hores just abans de l’aturada de seleccions

L’FC Barcelona vol fer un pas més cap al títol de lliga aquesta tarda (16.15 hores) contra l’Athletic de Bilbao al Camp Nou just abans de l’aturada pels partits de seleccions. Després de la classificació per als quarts de final de la Lliga de Campions, els blaugrana tornen a la rutina de la competició domèstica, que tenen encarrilada des de fa unes setmanes. El duel serà especial per al tècnic, Ernesto Valverde, que es veurà les cares amb el seu exequip, i va admetre que “l’Athletic sempre és perillós i creix en les dificultats perquè té un gran esperit. Serà