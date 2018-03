L'Skyrace Comapedrosa tindrà un cartell de luxe

Emelie Forsberg, Sheila Avilés i Jan Margarit, entre els primers inscrits

Encara queden més de quatre mesos per a l’Skyrace Comapedrosa, però veient les primeres inscripcions queda clar que aquesta serà una edició emocionant. Serà la tercera que l’esdeveniment formarà part de les World Series i enguany la cita, que se celebrarà el 29 de juliol, ha aconseguit el distintiu de Bonus Race, és a dir, la puntuació comptarà un 20 per cent extra a la classificació general.

Atrets per aquest fet, a més del recorregut, alguns dels corredors de primer nivell ja han volgut assegurar el seu lloc per a la cursa d’Arinsal. És el cas, per exemple, de la sueca