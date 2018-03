Iniesta medita deixar l'FC Barcelona i acceptar una superoferta de la lliga xinesa

Actualitzada 17/03/2018 a les 07:29

Andrés Iniesta va signar el mes d’octubre el primer contracte vitalici de la història de l’FC Barcelona amb el qual es gua-­nyava el dret a ser ell qui decideixi quan marxarà. Aquesta sortida, però, podria estar més a prop de l’esperat ja que, segons informava ahir Mundo Deportivo, podria arribar a final d’aquesta temporada. El manxec va assenyalar dimecres després del duel contra el Chelsea que té fins al 30 d’abril per decidir el seu futur i anunciar una decisió al club. Ara, Iniesta medita si acceptar una de les quatre ofertes que té provinents de la lliga xinesa i de moment no té res al cent per cent decidit. Un d’aquests clubs que s’hauria interessat per Iniesta és el Tianjin Quanjian, que igual que els altres tres clubs de la Xina li haurien posat damunt de la taula un contracte molt voluminós econòmicament.