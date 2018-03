El Barça s'enfrontarà a la Roma i el Madrid, a la Juve

També hi haurà duel anglès, entre Liverpool i City, i un Sevilla-Bayern

Actualitzada 17/03/2018 a les 07:21

Redacció Nyon

El Futbol Club Barcelona s’enfrontarà a la Roma als quarts de final de la Lliga de Campions després del sorteig celebrat ahir a la seu de la UEFA, a Nyon. El conjunt d’Ernesto Valverde jugarà l’anada al Camp Nou el 4 d’abril, mentre que la tornada es farà el 10 del mateix mes a l’Estadi Olímpic de la capital italiana.

Els transalpins eren el rival preferit d’entre tots els possibles pels blaugrana, tot i que el representant del Barça al sorteig, Guillermo Amor, no va voler mullar-se: “S’ha de respectar tots els rivals perquè a dos partits pot passar qualsevol cosa.” I va afegir que “els italians són seriosos, competeixen molt bé i com a equip et poden guanyar”. L’altra cara de la moneda va ser la de Monchi, director esportiu de la Roma, que va declarar que “no hem estat afortunats perquè ens ha tocat un dels equips més difícils. Són els favorits, però la motivació i la il·lusió són molt grans”. A més, va admetre que “el Barça i el City eren els que volíem evitar”.

De la seva banda, el vigent campió del títol repetirà als quarts la final de la Lliga de Campions passada. Madrid i Juventus es tornaran a veure les cares amb l’anada a Torí el 3 d’abril i la tornada a l’estadi Santiago Bernabéu el dia 11. Sobre aquest encreuament, el director de relacions institucionals del Reial Madrid, Emilio Butragueño, va assegurar que saben “que serà una eliminatòria duríssima. Tant de bo que tornem per a les semifinals i després ja ho veurem”.

El sorteig d’ahir també va deparar un enfrontament anglès, entre Liverpool i Manchester City, amb la tornada a casa dels de Pep Guardiola, i l’eliminatòria entre el Sevilla i el Bayern de Munic, que tindrà el matx decisiu a la ciutat bavaresa.