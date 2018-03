“Cada vegada estem més a prop de tocar sostre”

la cea va premiar el morabanc Andorra per la promoció del país que fa l’entitat

El MoraBanc Andorra torna demà al Poliesportiu 37 dies després immers en una bona dinàmica i just quan l’entitat ha rebut el premi de la Confederació Empresarial Andorrana per la promoció que el club fa del país.



Esperava aquest premi?

No, perquè és un àmbit on no esperes que et puguin premiar. Va més enllà del tema esportiu i se’ns reconeix la tasca de promoció del país que fem més enllà de les fronteres. Aquest és un fet que tenim ben present a la nostra feina i al qual dediquem molts esforços perquè tingui el màxim de valor possible.



Què significa que la